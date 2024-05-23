'Baby Mafia' sıradışı bir sergi

Güncel sanatın önemli temsilcilerinden Tuğberk Selçuk, 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Karaköy Frankhan’da gerçekleşecek olan 10. kişisel sergisi “Baby Mafia” ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, çağdaş sanat tutkunlarını Selçuk'un en son ve kışkırtıcı eserlerini gün yüzüne çıkaracağı sıra dışı bir deneyime davet ediyor.

İki gün sürecek olan “Baby Mafia” adlı pop-up sergide, izleyiciler masumiyet ve güç arasındaki tezatı keşfederken, bebeklerin gizli yeraltı dünyasının beyinleri olarak tasvir edildiği, hayal gücüyle dolu düşündürücü bir dünyaya dalış yapacaklar. Selçuk'un sanatı, geleneksel anlatılara meydan okuyarak, izleyicileri toplumsal ve otorite üzerine büyüleyici ve sürreal bir yorumla etkileşime çağırıyor.