Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Nasıl Geçer ve Neden Olur? Bacağa Vuran Fıtık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer ve neden olur? 0:00 / 0:00

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Nedir?

İnsanların yaşı ilerledikçe vücutlarında da bazı fonksiyonlarda gerilemeler meydana gelmektedir. Bel bölgesinde de bu nedenden kaynaklanan sorunlar oluşabilmektedir. Özellikle belde meydana gelen yıpranmalar fıtık sorunun başlıca nedenlerinden biri olarak gözlemlenmektedir. Su içeriğinin kaybedilmesi ile birlikte esneklikte kaybedilmektedir. Ayrıca bazı hareketlere bağlı olarak da yırtılma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda da bel fıtığı oluşumu meydana gelmektedir. Genelde bacağa vuran ağrıların temelinde yırtılmalar ve dejenerasyon bulunmaktadır.

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Nasıl Olur?

Birçok kişinin yaşadığı fıtık sorunu genelde bel bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda kişinin kalçasından başlayan ağrı bacağa kadar inmektedir. Bacakta meydana gelen karıncalanma, ağrı ve uyuşukluk fıtığın bacağa etki gösterdiğinin işaretidir. Bacağa vuran fıtık ağrısı neden olur sorusu ise sıkça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa hemen uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu durum daha sıkıntılı bir hale dönüşebilmektedir.

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Neden Olur?

İlerleyen yaşlarda daha çok ortaya çıkan fıtık sorunu kişinin bacağına da etki etmektedir. Ağrı genelde kalçadan başlayarak bacağa kadar inmektedir. Genelde dejenerasyon ve yırtılmaların sonucunda oluşan fıtık sorunu bacağın ağrımasına neden olmaktadır. Eğer tedavi edilemez ise git gide ağrıların artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bir doktora gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tedavi için cerrahi yöntemlere ya da fizik tedaviye başvurulmaktadır.

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Nasıl Geçer?

Hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen bir sorun olan fıtık ağrıları pek çok kişide bacağa da yansımaktadır. Kişinin bacağında ağrı oluştuğundan dolayı da hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca hareket kabiliyetinin de daha kısıtlı olmasına neden olmaktadır. Bu durumun daha iyi bir şekilde incelenmesi için doktora başvurulması gerekmektedir. Cerrahi ya da fizik tedavi yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına doktor tarafından karar verilmektedir. Ancak bu konuda en öne çıkan tedavi yönteminin fizik tedavi olduğu bilinmektedir. Bunun yanında ağrısı kesiciler ya da egzersizlerle de tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Doktora kontrolü altında düzenli yürüyüşlerin yapılması önerilmektedir. Bunun yanında kişinin zorlanmasına neden olmayacak bazı egzersizlerin yapılması da gerekmektedir. Bacağa vuran bel fıtığı ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir sorusu oldukça merak edilen sorulardandır. Özellikle yüzmek ve hafif tempoda koşmak oldukça iyi seçenekler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bisiklet sürmenin de iyi geldiği söylenenler arasındadır. Ayrıca bel kaslarının ve karın kaslarının da güçlendirilmesi gerektiği öneriler arasında bulunmaktadır. Bazı hastalar ise kaplıca tedavisi gibi yöntemlere başvurmaktadır. Eğer doktor tarafından gerekli görülürse hastalardan bazılarına cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.

Bacağa Vuran Bel Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Egzersizler

Yürüyüş yapmak, yüzmek, hafif tempolu koşu, bisiklet sürmek gibi aktiviteler bu soruna iyi gelen egzersizler arasında yer almaktadır. Ancak ters hareketlerin yapılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Hareketler kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir.