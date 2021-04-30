"TURNAYI GÖZÜNDEN VURMADIK"

37 yaşındaki Bade İşçil'in, "İşimizi özledik. Özgür olmayı, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek, bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık" sözleri dikkat çekti.