Bademciklerin şişmesi pek çok insanda küçük yaştan itibaren bir türlü kurtulamadığı kronik bir durum haline dönmüştür. Özellikle de, sonucunun bademciklerin alınmasına kadar giden bu hastalığı, belirli tedavi seanslarıyla yavaş yavaş yok edebilirsiniz.

Öyle ki, mevsimsel değişimler, hava değişikliği ve yaz ile kış aylarında rutine binmiş terleme ile üşüme aşamalarından dolayı şişmek durumunda kalan bademcikler, bitkisel ve alternatif tıp yöntemiyle eski sağlıklarına kavuşabilirler.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir konusu aslına bakacak olursak çok detaylı ve her kafadan bir sesin çıkmasına müsait bir yapıya sahiptir. Nitekim özellikle de çocuklarda daha fazla rastlamış olduğumuz bademcik iltihaplanmalarında antibiyotik ve iğne tedavisinden önce, kendi çabalarınızla da tedavi etmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda ise aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bademcik Şişmesine İyi Gelen Bitkisel Çözümler

Bir bardak sıkılmış limonu sıcak bir su ile karıştırıp biraz da demledikten sonra, düzenli olarak tüketmeniz, sizlerin bademcikleriniz de bulunan iltihaplanma durumlarını ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Günde en az 3 ya da 4 defa tuzlu su ile gargara yaptığınız takdirde de, bademciklerde ki şişmenin önüne geçebilirsiniz.

Gece yatmadan önce özellikle de bal ile karışım yaparak içeceğiniz bir bardak süt sayesinde boğaz ve bademcik çevrenizde ki bakteri oluşumunun rahatlıkla önüne geçebilirsiniz.

Tarçın Çayı’nın pek çok lokman hekim tarafından bademcik iltihaplanmalarına oldukça iyi geldiği söylenmektedir. Nitekim bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusuna cevap aramak isteyenler, en yakınlarında bulunan aktarlara da danışabilirler.

Tüm bunların dışında sarımsak, bitki çayları ve dengeli beslenme sayesinde de olası bir bademcik iltihaplanmasını engelleyebilirsiniz. Özellikle de, kış ayları için evinizden bir türlü atamadığınız edepsiz misafir gibi bir etkisi olan bademcik şişmelerini, kendinize iyi baktığınız takdirde rahatça yok edebilirsiniz.

Düzenli Bir Hayat Şart

Bademcik rahatsızlıkları ve pek çok sıkıntılı enfeksiyon süreçlerini yukarıda ki yöntemlerle atlatabilirsiniz. Zira kimi zaman bu yöntemlerde bir yerden sonra tıkanıklık gösterecektir. Bunun için de bu aşamaları uyguladığınız anlarda, kendinize olabildiğince özen göstermeye çalışın. Şunu unutmayın ki, kişi kendisine iyi baktığı takdirde sağlıklı bir hayat elde edebilecektir.