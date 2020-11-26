Muhallebi çocukluğumuzdan annelerimin yaptığı yemelere doyamadığımız ilk tatlımız. Onu biraz daha zenginleştirerek, badem ve karamelin doyumsuz lezzetini muhallebi ile birleştirip, görsel şölen sunmaya hazırlanalım. Bademli muhallebi kuplarınızı çok sevecekler.

Kaç Kişilik: 4

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Bademli Muhallebi Kup İçin Gereken Malzemeler:

Karamel Sos;

200 gram toz şeker

25 gram su

120 ml krema

75 gram tereyağı

Muhallebi İçin;

500 gram süt

1,5 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

150 gram şeker

4 adet hindistan cevizi kaplı çikolata topları(süslemek için)

100 gram kavrulmuş badem(süslemek için)

Bademli Muhallebi Kup Yapılışı:

Muhallebi için süt ve şekeri, ocağa alın.

Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.

Nişastayı karışıma eklemeden önce minik bir bardağın içerisinde soğuk suyla karıştırın.

Sütün ve şekerin içerisine kaynamaya başlayınca, pirinç ununu ekleyin.

Hızlıca karıştırın.

En son nişastayı devamlı karıştırarak ekleyin.

Homojen olana kadar karıştırmaya devam edin.

Kaynamaya başlayınca 2 dakika daha kısık ateşte karıştırmaya devam edin.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Karamel hazırlanışına gelince; Şekeri geniş bir tavaya alın.

Suyu, her yerini ıslatacak şekilde dökün.

Tavayı çevirerek suyun her yere eşit dağılmasını sağlayın.

Kenarlarında karamel rengi gördüğünüzde, tavayı çevirerek, karamelize kısmı yayın.

Karamelize kısım tamamen yayıldığında, ocaktan alın.

Hızlıca krema ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Krema ve tereyağı tamamen eriyene kadar çırpma teli yardımı ile karıştırın.

Soğuyan muhallebiyi, çırpma teli ile çırparak kıvamını pürüzsüzleştirin.

Kupların dibine yaptığınız karamel sosu dökün.

Çırptığınız muhallebiyi karamelin üzerine ekleyin.

Muhallebinin üzerine ise bademleri ve hindistan cevizi kaplı çikolata toplarını ilave edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Karamel sos yaparken, kaşık kesinlikle kaşık kullanmayınız.

Muhallebi yaparken, çırpma teli kullanırsanız topaklanma riskini azaltırsınız.

Dilerseniz bir top dondurma ile lezzeti arttırabilirsiniz.