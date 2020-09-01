Badem ve çikolatalı yoğun tadıyla ve yumuşacık erimiş çikolata kıvamıyla, tatlı krizlerine girenlerin favorisi olacak olan bu brownie’nin müptelası olacaksınız. Sizi yeterince heyecanlandırdıysam doğru bademli toblerone browni tarifine geçelim. Şimdiden afiyet olsun…

Bademli Toblerone Brownie Malzemeler:

Brownie İçin;

125 gram tereyağı

125 gram bitter çikolata

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

1 paket toblerone çikolata

Kreması İçin:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt(soğuk)

Bademli Toblerone Brownie Yapılışı:

Öncelikle brownie hazırlanışı için, fırını 160 dereceye ayarlayarak, ısıtın.

Tereyağını eritin.

Çikolata parçalarını karıştırarak tereyağının içinde erimelerini sağlayın.

Yumurta ve şekeri çırpın.

Un ve bademi ilave edip, karıştırın.

Tereyağının içinde erittiğiniz çikolatalı karışımını kek karışımına ilave edin.

Spatula yardımıyla, kek karışımını karıştırın.

Kek kalıbınızın içine yağlı kağıt serin.

Browni karışımınızı dökün.

20 dakika pişirin.

Kremasını hazırlamak için, toz krem şanti ve soğuk sütü çırpın.

Soğuyan brownie'nin üzerine bir spatula veya kaşık yardımıyla gelişigüzel yayın. Dolapta bir saat dinlendirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Brownie fırında 20 dakikadan fazla kalırsa, ıslak dokusunu kaybedecektir.

Krem şanti için, soğuk süt kullanmak kremanın kıvamını alması için gereklidir.

Fansız programda ısıtmak, kekin eşit pişmesine yardımcı olacaktır.