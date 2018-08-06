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Bafetimbi Gomis'ten Akhisarspor maçı sonrasında açıklama!

TFF Süper Kupa'da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda da kazanan çıkmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Akhisarspor, 5 penaltı vuruşunda da hata yapmazken Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, son penaltıyı kaçırınca Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra kulüp tarihinde yine ilk kez Süper Kupa kazandı. Akhisarspor, 3 ayda 2 kupa kazandı. Gomis maç sonrasında açıklama yaptı

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:30:44 | Güncelleme:

TFF Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupasını aldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçı penaltı atışları sonunda kazanan yeşil-siyahlı futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu.

Yeşil-siyahlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı. Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Ümit Öztürk'e plaketleri verildi ardından madalya seremonisine geçildi. İlk olarak madalyalarını alan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyeti, Akhisarsporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti. Maçta penaltı kaçıran Gomis, mücadele sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gomis, kaybetmenin en çok kendisini yaraladığını söyledi. Gomis, paylaşımında "Bu durumu kabul edip kazananı tebrik etmeliyiz. Buna ilk sinirlenen benim, çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Sezonun ilk kupasını size getiremediğim için çok üzgünüm. Futbolun tanrıları aksi yönde karar verdi." ifadelerini kullandı.

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