TFF Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupasını aldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçı penaltı atışları sonunda kazanan yeşil-siyahlı futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu.

Yeşil-siyahlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı. Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Ümit Öztürk'e plaketleri verildi ardından madalya seremonisine geçildi. İlk olarak madalyalarını alan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyeti, Akhisarsporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti. Maçta penaltı kaçıran Gomis, mücadele sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gomis, kaybetmenin en çok kendisini yaraladığını söyledi. Gomis, paylaşımında "Bu durumu kabul edip kazananı tebrik etmeliyiz. Buna ilk sinirlenen benim, çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Sezonun ilk kupasını size getiremediğim için çok üzgünüm. Futbolun tanrıları aksi yönde karar verdi." ifadelerini kullandı.

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