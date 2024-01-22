BAĞ-KUR 7200 günden emeklilikte son durum: BAĞ-KUR'da 7200 gün kimleri kapsayacak?
BAĞ–KUR'da prim gününün 9000'den 7200'e indirilmesi konusundaki yasa teklifi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısına ilişkin "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz." dedi. İşte, "BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularının yanıtları...
BAĞ-KUR'da 7200 prim günü hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen uygulamadan 1 milyon dolayında BAĞ-KUR'lu yararlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili düzenleme hakkında bilgi verdi. Peki, BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI 7200'E NE ZAMAN DÜŞECEK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.
BAĞ-KUR’DA 7200 GÜN KİMLERİ KAPSIYOR?
Habertürk Ahmet Kıvanç'ın 23 Eylül 2023 tarihleri haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon dolayında BAĞ-Kur’lu bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle mahalle bakkalı, berber, kuaför, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim günü 7200’e indirilecek. Böylece, söz konusu kişiler 9000 yerine 7200 prim gününü tamamladıklarında, diğer koşulları da yerine getirdiklerinde emekli olacaklar.
Bu düzenleme sayesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecekler. Prim günü 7200’den az olanlar ise 7200 günü tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanacaklar.
Daha erken emekli olmak için son 3,5 yıl avantajından yararlanmak amacıyla BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçmiş olanlar da SSK’daki çalışmaları 3,5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa BAĞ-KUR kapsamında emekli olabilecekler.
Küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifi ile belli olacak. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış bulunduğunuz için, kanundaki küçük esnaf tarifine uyan bir faaliyette bulunuyorsanız mevcut 7963 prim günüyle BAĞ-KUR kapsamında hemen emekli olabilirsiniz.