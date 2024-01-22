Haberler Ekonomi Merak Edilenler BAĞ-KUR 7200 günden emeklilik son dakika: BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, Meclis'ten geçti mi? - Merak Edilenler Haberleri

BAĞ-KUR 7200 günden emeklilikte son durum: BAĞ-KUR'da 7200 gün kimleri kapsayacak? BAĞ–KUR'da prim gününün 9000'den 7200'e indirilmesi konusundaki yasa teklifi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısına ilişkin "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz." dedi. İşte, "BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:02 facebook

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BAĞ-KUR'da 7200 prim günü hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen uygulamadan 1 milyon dolayında BAĞ-KUR'lu yararlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili düzenleme hakkında bilgi verdi. Peki, BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI 7200'E NE ZAMAN DÜŞECEK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.