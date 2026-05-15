Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'a 4 yeni "Millet Bahçesi" | Son dakika haberleri

        Bağcılar Belediyesi'nden ilçeye 4 yeni "Millet Bahçesi" daha

        İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, şu an hizmet veren Milet Bahçesi'ne ek olarak farklı konumlarda 4 yeni Millet Bahçesi için çalışma başlattı. Millet Bahçeleri projesi doğrultusunda ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Millet Bahçesi sayımızı 5'e çıkarıyoruz. Millet Bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağcılar'a 4 yeni "Millet Bahçesi"

        İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, şu an hizmet veren Milet Bahçesi'ne ek olarak Göztepe Mahallesi'nde devam eden projenin yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi, Kirazlı Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi'ne Milet Bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5'e yükselecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Göztepe Mahallesi'ne planlanan 10 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Göztepe Millet Bahçesi önümüzdeki yaz hizmete sunulacak. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. 15 Temmuz Mahallesi'nde de 16 bin 341 bin metrekarelik bir alan Millet Bahçesi için planlandı. Kirazlı Mahallesi'ne planlanan 9 bin 800 metrekarelik Millet Bahçesi ise Kirazlı metro istasyonunun hemen yanına yapılacak.

        REKLAM

        Millet Bahçeleri projesi doğrultusunda ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şunları kaydetti:

        "İstanbul dünya metropollerinden biri ve Bağcılar da şehrimizin en gözde ilçelerinden. Biz de özverili çalışmalarımız neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz. Aileler, buralarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken çocuklar da güvenli ortamda oyunlar oynayacak. Bu amaçla Millet Bahçesi sayımızı 5'e çıkarıyoruz.

        Millet Bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın Çin ziyareti sona erdi

        ABD Başkanı Trump'ın, Pekin'deki tarihi ziyareti sona erdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile temaslarına ilişkin "Xi ile başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük, 'muhteşem ticaret' anlaşmaları yaptık. İran konusunda Xi ile çok benzer düşünüyoruz" dedi

        #istanbul haberleri
        #Bağcılar Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da açıklamalar
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti