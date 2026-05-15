Bağcılar'a 4 yeni "Millet Bahçesi"

İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, şu an hizmet veren Milet Bahçesi'ne ek olarak Göztepe Mahallesi'nde devam eden projenin yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi, Kirazlı Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi'ne Milet Bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5'e yükselecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Göztepe Mahallesi'ne planlanan 10 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Göztepe Millet Bahçesi önümüzdeki yaz hizmete sunulacak. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. 15 Temmuz Mahallesi'nde de 16 bin 341 bin metrekarelik bir alan Millet Bahçesi için planlandı. Kirazlı Mahallesi'ne planlanan 9 bin 800 metrekarelik Millet Bahçesi ise Kirazlı metro istasyonunun hemen yanına yapılacak.

Millet Bahçeleri projesi doğrultusunda ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şunları kaydetti:

"İstanbul dünya metropollerinden biri ve Bağcılar da şehrimizin en gözde ilçelerinden. Biz de özverili çalışmalarımız neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz. Aileler, buralarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken çocuklar da güvenli ortamda oyunlar oynayacak. Bu amaçla Millet Bahçesi sayımızı 5'e çıkarıyoruz.

Millet Bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyoruz."