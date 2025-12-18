Habertürk
        Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

        Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

        Bağcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Giriş: 18.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:28
        İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı
        Bağcılar'daki olay, saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

