Bağcılar'da otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı
İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı
Bağcılar TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak TIR'ın altına giren otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.
100. Yıl Mahallesi Tekstilkent istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.