Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası

        İstanbul Bağcılar'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağcılar'da tekmeli yumruklu yol kavgası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağcılar'da servis minibüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, otomobilden inen iki kişi servis şoförüne saldırdı.

        Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

        Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Bağcılar
        #kavga
        #trafikte kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?