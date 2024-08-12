Bağcılar'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası
İstanbul Bağcılar'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 12.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:51
Bağcılar'da servis minibüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, otomobilden inen iki kişi servis şoförüne saldırdı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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