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        Haberler Dünya Ortadoğu Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı: 2 ölü | Dış Haberler

        Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı: 2 ölü

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi 'Tuk Tuk'a yerleştirilen bomba infilak etti. Meydana gelen patlamada 2 güvenlik gücü mensubu öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 02:31 Güncelleme: 10.09.2024 - 06:05
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        Bağdat'ta bombalı saldırı: 2 ölü
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        Irak'ın başkenti Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi 'tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.

        AA'nın haberine göre, patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

        Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.​​​​​​​

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