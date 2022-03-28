Bağdat’ta KDP binası yakıldı 0:00 / 0:00

AA

KDP’li olduğu iddia eddilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yaptı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani’den özür diledi.

AA'nın Irak basınına dayandırdığı haberlere göre, bir grup KDP Bağdat Bürosu’nu basarak ateşe verdi. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade ediliyor.

KDP’den yapılan açıklamada ise paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarıldı.