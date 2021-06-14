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Borsa İstanbul KAP'a yolladığı açıklamayla Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada "BAGFS.E işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30/1-a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Hafta sonu Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen BAGFAŞ tesisinin faaliyetleri gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar durdurulmuştu.

KAP açıklamasında atıfta bulunulan Pay Piyasası Yönergesinin 30/1-a maddesine göre bir sermaye piyasası aracına veya ihraççısına ilişkin olarak bir belirsizlik hâlinin veya yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Genel Müdürün bu belirsizlik hâlinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi halinde işlemler askıya alınabiliyor.