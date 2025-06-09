Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili

Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Edirne'de yaptığı açıklamada, bağımlılık endüstrisinin hedefinde gençlerin olduğunu söyledi.

Gençleri bağımlılık tuzağına çekmek için her türlü hilenin denendiğini belirten Dinç, "Bağımlılık yapıcı ürünlerde çocuklar ve gençler için cazip figürler, ifadeler, isimler ve renkler kullanılıyor. Onların daha çok bağımlı olması için bir sistem oluşması, bağımlılık yapıcı ürünlere aromalar katılması gibi durumlar söz konusu oluyor" diye konuştu.

"AİLELER ÇOCUKLARINA REHBER OLMALI"

Dinç, bağımlılığın önüne geçilmesinde en önemli görevin anne ve babalara düştüğüne değindi.

Öncelikle ailelerin bağımlılığa karşı çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti: "Anne ve babaların bağımlılığa karşı çocuklarına doğru rehberlik yapmaları ve ciddi bir kontrol mekanizması kurmaları çok önemli. Sağlıklı ve pozitif bir kontrol mekanizması kurması çok önemli. İletişim dillerini güzel şekilde oturtturmaları çok önemli. En önemlisi de çocukların sağlıklı bir akran çevresinin olmasıdır. Aileler çocuklarına rehber olmalı."