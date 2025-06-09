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        Haberler Sağlık Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili | Sağlık Haberleri

        Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığa başlamanın yüzde 80 oranında akran çevresinden kaynaklandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:44
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        Akran çevresi bağımlılıkların yüzde 80'inde etkili
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        Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Edirne'de yaptığı açıklamada, bağımlılık endüstrisinin hedefinde gençlerin olduğunu söyledi.

        Gençleri bağımlılık tuzağına çekmek için her türlü hilenin denendiğini belirten Dinç, "Bağımlılık yapıcı ürünlerde çocuklar ve gençler için cazip figürler, ifadeler, isimler ve renkler kullanılıyor. Onların daha çok bağımlı olması için bir sistem oluşması, bağımlılık yapıcı ürünlere aromalar katılması gibi durumlar söz konusu oluyor" diye konuştu.

        "AİLELER ÇOCUKLARINA REHBER OLMALI"

        Dinç, bağımlılığın önüne geçilmesinde en önemli görevin anne ve babalara düştüğüne değindi.

        Öncelikle ailelerin bağımlılığa karşı çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti: "Anne ve babaların bağımlılığa karşı çocuklarına doğru rehberlik yapmaları ve ciddi bir kontrol mekanizması kurmaları çok önemli. Sağlıklı ve pozitif bir kontrol mekanizması kurması çok önemli. İletişim dillerini güzel şekilde oturtturmaları çok önemli. En önemlisi de çocukların sağlıklı bir akran çevresinin olmasıdır. Aileler çocuklarına rehber olmalı."

        POZİTİF DİSİPLİN ÇERÇEVESİNDE TAKİP

        Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde de (YEDAM) bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

        Son bağımlı sağlıklı bir yaşama adım atana kadar mücadeleye devam edeceklerini anlatan Dinç, şu değerlendirmede bulundu: "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde 75 bin bağımlı kardeşimiz üzerinde yaptığımız araştırmada şunu çok açık ve net gördük. Bağımlılığa başlama yüzde 80 oranında akrandan kaynaklanıyor. Akran çevresi bağımlıysa bağımlı olmak çok kolaylaşıyor. O yüzden sağlıklı bir akran çevresi konusunda çocuklarımıza rehberlik etmemiz, yardımcı olmamız, bu konuda farkındalık sahibi olmamız çok önemli. Bu konuda kontrol sahibi olmamız çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla bütün bağımlılıklarla alakalı çocuklarının akran çevresini anne babanın çok ciddi takip etmesi, kontrol etmesi, düzenlemesi ve rehberlik etmesi ama bunu pozitif disiplin çerçevesinde yapması çok önemli bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor."

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