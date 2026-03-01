Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Sağlık Bağırsak sağlığı için en kötü gıdalar neler?

        Bağırsak sağlığı için en kötü gıdalar neler?

        Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomumuzun "yiyecekleri parçaladığını, besinleri emdiğini ve zararlı patojenlerle savaştığını" hatırlatıyor: "Bağırsak sağlığı, ruh sağlığından karaciğer sağlığına ve obeziteye kadar birçok alanda genel sağlığımızı ve iyiliğimizi korumada çok önemli bir rol oynar."

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 01.03.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağırsak sağlığı için en kötü gıdalar neler?
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Mavi arka plan önünde, masa üzerinde karton bir kutuda patates kızartması. Getty Images

        Kızartılmış yiyeceklerde bağırsak mikrobiyomunuzu etkileyebilen doymuş ve trans yağlar bulunuyor.

        Bilim, bağırsakların vücudun geri kalanıyla nasıl etkileşim kurduğu konusunda sürekli yeni şeyler öğreniyor.

        Her yeni bilgiyle uzmanlar da beslenmemize dair tavsiyelerini güncelliyor.

        Haftada 30 farklı sebze meyve türü tüketmemiz ve lif alımımızı artırmamız tavsiye ediliyor, Akdeniz diyetinin uzun bir yaşamın anahtarı olabileceği vurgulanıyor.

        REKLAM

        Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomumuzun "yiyecekleri parçaladığını, besinleri emdiğini ve zararlı patojenlerle savaştığını" hatırlatıyor:

        "Bağırsak sağlığı, ruh sağlığından karaciğer sağlığına ve obeziteye kadar birçok alanda genel sağlığımızı ve iyiliğimizi korumada çok önemli bir rol oynar."

        Vücudumuzun her parçası gibi bağırsaklarımız da tamamen benzersiz. Bu da tükettiğimiz yiyeceklerin hepimizi farklı şekilde etkilediği anlamına geliyor.

        Bununla birlikte, iyi bir bağırsak sağlığı için öncelik vermemiz ve kaçınmamız gereken besinler var. İşte bu konuda uzmanların söyledikleri.

        1. Ultra işlenmiş gıdalar

        Yapay tatlandırıcılar, aroma arttırıcılar, emülgatörler ve katkı maddeleri gibi yapay içerikler kullanılarak üretilen yiyecekler. Sosis, kahvaltılık gevrek ve dondurma gibi...

        REKLAM

        Ultra işlenmiş gıdaların sağlığımız için neden kötü olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomuna önemli negatif etkilerinin olduğunu, 32 sağlık sorunuyla bağlantılandırılabileceğini ortaya koydu.

        Ancak bu tür gıdalardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Uzmanlar %80'e %20 kuralını uygulamanızı öneriyor. Yani %80 sağlıklı beslenmeye çalışın ve kalan %20'de kendinizi ödüllendirin.

        2. Kızartılmış gıdalar

        Kızartılmış yiyeceklerde, sindirimi zor ve bağırsak mikrobiyomunuzu etkileyebilen doymuş ve trans yağlar bulunuyor.

        Soteleme, yağ tüketiminizi azaltmanın, sindirimi kolaylaştırmanın ve iyi bağırsak bakterileriniz üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmanın iyi bir yolu.

        Kızarmış yiyeceklerden tamamen vazgeçemiyorsanız, 80/20 kuralı burada da geçerli olabilir.

        3. Yüksek şekerli yiyecekler

        Ne yazık ki bisküvi ve kekler rafine şeker oranı yüksek ve çok sık tüketildiğinde bağırsak sağlığınıza zarar verebilecek yiyecek türleri.

        REKLAM

        Şeker, bağırsaklarınızda enflamasyona neden olabilir ve bu da hepimizin ihtiyaç duyduğu iyi bakterilere zarar verir.

        Yüksek şekerli yiyecekler sadece hamur işleri ve tatlılarla sınırlı değil.

        Meyve suları, yoğurtlar, soslar, çorbalar ve hatta salata soslarında bile şaşırtıcı miktarda şeker olabilir. Bu nedenle alışveriş yaparken etiketi kontrol etmek her zaman önemli.

        İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günde 30 gramdan (yaklaşık yedi küp şeker) fazla şeker tüketmemesini tavsiye ediyor.

        4. Yapay tatlandırıcılar

        Peki şekerden sakınmak yapay tatlandırıcılara geçmemiz anlamına mı geliyor?

        Yapay tatlandırıcılar şeker ve kalori açısından tercih edilebiliyor.

        Ancak uzmanlar hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçlar elde ettikleri için bağırsak sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda net bir görüşe sahip değiller.

        Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

        5. Alkol

        Beslenme uzmanı Rohini Bajekal, alkolün bağırsak sağlığımız için en kötü yaşam tarzı seçimlerinden biri olabileceğini söylüyor.

        REKLAM

        Alkolün iyi ve kötü bakterilerin dengesini bozabileceğini ve mide astarındaki hücreleri tahriş ederek kronik enflamasyona neden olabileceğini belirtiyor.

        Orta düzeyde alkol tüketiminin önemli bir zarara yol açması pek mümkün olmasa da haftalık 14 birimden fazla içerseniz şişkinlik, kabızlık ve rahatsızlık yaşayabilirsiniz.

        Bir birim yarım bardak bira, 25 mililitre yüksek alkollü içki ya da bir küçük bardak şarap (125 mililitre) anlamına geliyor.

        İki kadın kırmızı şarap kadehlerini tokuşturuyor Getty Images

        Bazı araştırmacılar, kırmızı şarabın bağırsak sağlığına yardımcı olabileceğini söylüyor.

        Ancak kuralın potansiyel bir istisnası var.

        Londra King's College'daki araştırmacılar, kırmızı şarabın bağırsak sağlığına yardımcı olabileceğini tespit etti.

        Araştırmacı Dr. Caroline Le Roy "Kırmızı şarabın kalp sağlığı üzerindeki açıklanamayan faydalarını uzun zamandır biliyoruz" dedi.

        Le Roy "Bu çalışma, orta düzeyde kırmızı şarap tüketiminin, daha sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomuyla ilişkilendirip uzun zamandır tartışılan sağlığa faydalı etkilerini kısmen açıklıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!