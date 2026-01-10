Bağışıklık baskılayıcı tedaviler tüberküloz vakalarını artırıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde hastalığın yeniden artış gösterebildiğini belirterek, erken tanının hem bulaşıcılığı önlediğini hem de tedavi başarısını artırdığını söyledi.

"VEREM YAVAŞ BAŞLAR, SESSİZCE İLERLER"

Veremin, tüberküloz basili adı verilen bakterinin neden olduğu enfeksiyöz bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bu hastalık genellikle yavaş başlar, haftalar hatta aylar içinde ilerler. Aslında zatürenin daha sinsi seyreden bir alt tipi gibi düşünebiliriz. Zamanla akciğerlerde kalıcı hasara yol açarken tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor” diye konuştu.

KAPALI ALANLARA DİKKAT!

Tüberkülozun özellikle kapalı alanlarda ve uzun süreli temasla bulaştığını belirten Prof. Akkoyunlu, “Vücuda mikrop girdikten sonra kişilerin yaklaşık yüzde 95’i bağışıklık sistemi sayesinde hastalığı baskılar. Ancak yüzde 5’lik bir grupta hastalık aktif hale gelir ve bulaştırıcılık başlar” dedi. Aktif hastalık geliştiğinde kişinin hem kendisi hem de çevresi için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.