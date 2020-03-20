Bağışıklık sistemi güçlendirici, vücut organizmasını birçok hastalığa karşı koruyan yapıya denir. Bağışıklık sistemi güçlendirici vücut için bir savunma mekanizması olup adeta kalkan görevi görür. Yeri gelince savaşçı olarak virüsün karşısına çıkar ve savaşır. Eğer siz bağışıklık sisteminizi ne kadar güçlü tutarsanız virüsü yenme şansınız o kadar artacaktır. Herkesin aklına ilk gelen bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı? Hangi besinler yenmeli? Gibi sorular...

Bağışıklık sistemimiz hastalıklarla oldukça zayıf düşer. Biz ne kadar fedakarlık edip onu ayakta tutarsak zayıf olan bağışıklık sistemini güçlendirmiş oluruz.

Zayıf bağışıklık sisteminin bir başka nedeni susuz kalmaktır. Vücudumuza zararlı maddeleri dışarı atamazsa bağışıklık sistemi sürekli uğraşmak zorunda kalacaktır. Bunun için su tüketimi oldukça önemlidir. Bol bol su içerek (günde en az 2 litre) bağılıklık sistemine yardımcı olabiliriz. Taze meyve yiyerekte susuzluğunuzu giderebilirsiniz....

Size önereceğimiz 9 besin önerisi ile bağışıklık sistemini güçlü tutabileceksiniz. Bu besinleri günlük olarak yemeklerinizde ya da ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ: