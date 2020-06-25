Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek tüm direncimizin çok güçlü olması demektir. Özellikle kış aylarında daha fazla önem taşımaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için; öncelikle yaşam biçimimize özen göstermemiz gerekir. Aldığımız gıdalardan tutunda uyku düzenimize ve spor alışkanlıklarımıza kadar hepsini kapsamaktadır.

Bağışıklık sistemimizin bizi her türlü hastalığa karşı korurken zayıf olması demek havadan nem kapmamıza neden olacaktır.

Bağışıklık sisteminin etken olduğu durumlar vardır.

Genetik Yapı; bu yapıyı şu an ki durum itibariyle değiştirmek mümkün değildir ama ilerleyen tıbbın sayesinde gelecek dönemlerde mümkün olabilir.

bu yapıyı şu an ki durum itibariyle değiştirmek mümkün değildir ama ilerleyen tıbbın sayesinde gelecek dönemlerde mümkün olabilir. Çevresel Etkenler; büyük kentlerde yaşam ve hava kirliliği, zor hayat koşulları buna neden olabilmektedir.

büyük kentlerde yaşam ve hava kirliliği, zor hayat koşulları buna neden olabilmektedir. Yaşam Şekli; sağlıklı ve düzgün bir yaşam olması halinde değişim sağlanabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?