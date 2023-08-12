D vitamini eksikliği eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, zayıf bağışıklık sistemi gibi problemlere neden olabilir. En çok güneş ışığı sayesinde depolanan D vitamini kışın genellikle çoğu insanın kan değerlerinde eksik kalır. Bazı besinler içerisinde D vitamini vardır. Heme takviyelere başvurmadan ilk olarak bu besinleri tercih ederek D vitamini seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Bir günde ideal alınması gereken D vitamini miktarı kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. 12 aya kadar bebekler 400 UI, 1-70 arası kişilerde 600 UI ve 70 yaş üzeri yaşlılarda alınması gereken D vitamini miktarı 800 UI'dir.

NE KADAR D VİTAMİNİNE İHTİYACIMIZ VAR?

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PEKİ D VİTAMİNİ EN KOLAY NASIL ALINIR?

D vitaminini en iyi şekilde Güneş'ten depolamak istiyorsanız, Güneşin kızgınlığının hafiflediği ama tepede olduğu öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkın. Yüzünüzü, avuç içlerinizi, bacaklarınızı ve kollarınızın iç tarafını güneşe doğru çevirerek 15 dakika güneşlenin. Bunu her gün tekrarladığınızda D vitamini depolarınızı doldurmuş olursunuz.

Ancak Güneş'in altına en kızgın saatlerde yatmayın ve krem sürmeyi unutmayın.