Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için D vitamini alabileceğiniz besinler!

        Güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz D vitaminini en iyi alabileceğiniz besinler!

        Güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir yaşam için vitamin değerlerinin stabil kalması önemlidir. Değerli vitamin kaynaklarından birisi olan D, en yoğun güneş ışınlarından alınır. Ancak D vitamini eser miktarda da olsa bazı besinlerin içerisinde bulunur. D vitamini eksikliğine yardımcı olan besinleri haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        D vitamini eksikliği eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, zayıf bağışıklık sistemi gibi problemlere neden olabilir. En çok güneş ışığı sayesinde depolanan D vitamini kışın genellikle çoğu insanın kan değerlerinde eksik kalır. Bazı besinler içerisinde D vitamini vardır. Heme takviyelere başvurmadan ilk olarak bu besinleri tercih ederek D vitamini seviyenizi yükseltebilirsiniz.

        2

        NE KADAR D VİTAMİNİNE İHTİYACIMIZ VAR?

        D vitamini, kemik yapısını güçlendirir, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür, kanser üzerinde iyileştirici etki sağlar, kalp sağlığını koruru ve psikolojiye iyi gelir.

        Bir günde ideal alınması gereken D vitamini miktarı kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. 12 aya kadar bebekler 400 UI, 1-70 arası kişilerde 600 UI ve 70 yaş üzeri yaşlılarda alınması gereken D vitamini miktarı 800 UI'dir.

        3

        PEKİ D VİTAMİNİ EN KOLAY NASIL ALINIR?

        D vitaminini en iyi şekilde Güneş'ten depolamak istiyorsanız, Güneşin kızgınlığının hafiflediği ama tepede olduğu öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkın. Yüzünüzü, avuç içlerinizi, bacaklarınızı ve kollarınızın iç tarafını güneşe doğru çevirerek 15 dakika güneşlenin. Bunu her gün tekrarladığınızda D vitamini depolarınızı doldurmuş olursunuz.

        Ancak Güneş'in altına en kızgın saatlerde yatmayın ve krem sürmeyi unutmayın.

        4

        D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİSİ?

        D vitamini takviyesini Güneş olmadığı zamanlarda besinlerden de alabilirsiniz.

        D vitamini içeren bazı besinler:

        - Somon balığı

        - Sardalya balığı

        - Ringa balığı

        - Kılıç balığı

        - Ton balığı

        - Uskumru balığı

        - Sığır karaciğeri

        - Yumurta sarısı

        - Karides

        - Tavuk

        - Kırmızı et

        - Güneş altında kurutulmuş besinler

        - Tereyağı

        - Tahıllar

        D vitamini eser miktarda karşılayan bu besinlerin içerisindeki miktar günlük ihtiyacınızın yanında oldukça az kalır. Ancak Güneş'te kurutulmuş besinler (mantar gibi) D vitamini açısından yüksektir.

        5

        D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

        - Depresyon

        - Kemik ağrısı

        - Eklem ağrısı

        - Halsizlik

        - Yorgunluk

        - Sık sık hastalanma

        - Terleme

        - Saç dökülmesi

        - Tırnak kırılması

        - Susuzluk hissi

        - Sersemlik

        - Geçmeyen baş ağrısı

        6

        NE ZAMAN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMAK GEREKİR?

        Eczanelerde ve marketlerde satılan D vitamini takvilerini alırken doktorunuz önermeden kullanmak vücudunuza fazla yük binmesine neden olabilir.

        D vitamini takviyelerini kan tahlili testi yaptırdıktan sonra doktor önerisiyle kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu