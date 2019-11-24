Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ortaklığında, bağlantı elemanları sektörünün, 2023 yılı için belirlediği 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için firmaların üç yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesi başlatıldı.

BESİAD'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl miktar bazında 135 bin tonluk, değer bazında ise yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bağlantı elemanları sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Sektörün ana pazarları Avrupa Birliği, diğer Avrupa ve Kuzey Afrika olmakla birlikte miktar bazında en çok ihracat Almanya’ya gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin bağlantı elemanları ihracatı her geçen yıl artış gösterse de dünyadaki payı miktarda henüz yüzde 1,3 civarında.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, ihracatı daha da artırabilmek için ÇİB ile BESİAD'ın ortaklaşa başlattığı Bağlantı Elemanları URGE Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

URGE projesine 36 firmanın dahil olduğunu ve bu firmaların 47 bin ton ihracat ile Türkiye’nin toplam bağlantı elemanları ihracatının yüzde 35’ini temsil ettiğini aktaran Tecdelioğlu, son anda başvuru yapan 4 firmanın da evraklarının bakanlığa iletildiğini ve onaylanması durumunda sayının 40’a yükseleceğini söyledi.

"AB BİRİNCİ HEDEF PAZARIMIZ"

Tecdelioğlu, URGE projesinin ihtiyaç analizi raporu kapsamında, danışmanlık şirketi ve birlik çalışanlarıyla firmalara tek tek ziyaretler gerçekleştirip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyip hedef pazarlarını tespit ettiklerini bildirerek, "Avrupa Birliği öne çıkan birincil hedef pazarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan firmaların üç yıl boyunca birlikte hareket edeceklerini ve uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması için hedef pazarlara yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Projeyi sektör ihracatını artırmaya katkı sunmasının yanında yeni pazarlara giriş, sektör bilinirliğini artırmak ve ticari istihbarat sağlamak konusunda da çok önemsiyoruz. Hedef pazarlarımızdaki ithalatçılar ile bir araya gelebileceğimiz ticaret ve alım heyetleri organize ederek, ihracatımızın artması yönünde çeşitli girişimlerde bulunacağız. Firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik düzenleyeceğimiz eğitimler ve danışmanlık hizmetiyle de projemizden maksimum fayda sağlanmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yüzde 75 oranında desteklediği URGE projemiz ile hem firmalarımızın, hem sektörümüzün hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacağız."

ÇELİKTE İHRACAT BİRİM FİYATI YÜKSEK

Çelik İhracatçıları Birliği’nin çatı kuruluşu olan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, bağlantı elemanlarının, miktar bazındaki çelik ihracatı içerisindeki payı görece düşük olmakla birlikte, çelik sektörünün en yüksek birim fiyata sahip ürünlerinden biri olduğuna işaret ederek, değer bazındaki ihracata çok önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu katkıyı daha da artırmak için başlattıkları URGE projesiyle bağlantı elemanlarının ihracat içerisindeki payının miktar bazında yüzde 10 artırılmasını hedeflediklerini anlatan Vurdu, "Bununla birlikte, ihracat pazarlarımızda Türk bağlantı elemanlarının öncelikli tercih edilmesini sağlamaya çalışmak, firmalarımızın ihracatının zayıf olduğu ya da hiç ihracat gerçekleştiremediği pazarlara girebilmesini sağlamak da hedeflerimiz arasında bulunuyor. Uygun ithalatçılar bularak, firmalarımızı ilgili alıcılarla buluşturmak da ticari istihbarat çalışmalarımızın önemli bir parçası olacak. Bağlantı elemanlarının ihracatında sağlanacak artış, Türk çelik sektörünün hem miktar hem değer bazındaki ihracatına her yıl artan oranlarda katkı sunacak. Bu durumun ülkemiz toplam ihracatına önemli faydalarının olacağının altını çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.