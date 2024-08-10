Bahadır Kimya halka arz detayları netleşiyor. Toplamda 16 milyon lot dağıtan firmanın sonuçları açıklandı. 13 Ağustos'ta BIST'te ilk kez işlem görecek şirket, 'BAHKM' kodu ile yatırımcısı tarafından takip edilecek. İşte, Bahadır Kimya halka arz sonuçları...