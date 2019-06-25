Ozan Doğulu'nun yeni projesi Kraşendo'da yer alan ve sözü müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan "Yok De" Büyükada'da geçekleştirilen çekimlerle kliplendirildi.

Geçtiğimiz yıl bir markanın katalog çekimlerinde yer alan ve ülkesinde gelecek vaat eden top modelleri arasında gösterilen Rus Model Nadia Serlidou'nun da rol aldığı çekimlerde bir ayrılık koreografisine hayat veren Ozan Doğulu'ya şarkının söz yazarı ve bestecisi Bahadır Tatlıöz koreografisine de eşlik etti.

"ŞARKI OZAN'IN DÜZENLEMESİ İLE YENİDEN CAN BULDU"

Aynı zamanda klibin yönetmenliğini de üstlenen Bahadır Tatlıöz, "Ozan'ın düzenlemesi ile şarkı yeniden can buldu. Türkiye'nin kendi alanında en yetenekli ve en çalışkan insanlarından biri ile aynı projede buluşmak benim için son derece keyifli ve özel. Bana kendimi bu kadar iyi hissettiren bir şarkının klibinde yönetmenlik yapmakta ayrıca gurur verici" ifadeleriyle heyecanını ifade etti.

"BAHADIR ÇOK DEĞERLİ BİR MÜZİK ADAMI"

Projedeki yol arkadaşı Ozan Doğulu ise kendisine, "Bahadır çok değerli bir müzik adamı. Çizgisi ve duruşu olan bir sanatçı. Onunla aynı projelerde yer almaktan keyif alıyorum" sözleri ile eşlik etti.

Yaklaşık sekiz saatte tamamlanan çekimlerin ardından klipte kullandıkları tekne ile Büyükada etrafında zafer turu atan klip ekibi, adanın eşsiz doğasına da bir kez daha hayran kaldı.