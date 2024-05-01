SHOW TV ekranlarında her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 11. son bölüm izle ekranı haberimizde...