Bahar 11. bölüm yayınlandı! Bahar 11. son bölüm full izle
Bahar 11. son bölüm 30 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. SHOW TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümünde; Timur ve Rengin'in arasındaki ilişkiyi öğrenen Bahar onlarla yüzleşir Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 11. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...
SHOW TV ekranlarında her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 11. son bölüm izle ekranı haberimizde...
BAHAR 11. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar.