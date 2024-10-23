SHOW TV'nin fenomen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kitledi. Dünkü bölümde Bahar’ın Evren’i kurtarmak için Timur’dan yardım istemesi ve ona güvenmesi dikkat çekerken; Süreyya’nın Bahar’a yaptığı “Biz Evren’le sevgiliydik” açıklaması bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden oldu. Bahar ve Timur’un, Efsun’a karşı birlikte mücadele vermesi, yeni bölümde izleyenlerin eğlenceli anlara da tanık olmasını sağladı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Bahar 21. bölüm tek parça, HD kalitesiyle izleme linki...