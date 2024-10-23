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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 21. bölüm kesintisiz, tek parça, reklamsız, HD kalitesinde seyret| Bahar SHOW TV son bölüm izle

        Bahar 21. bölümde neler oldu? Bahar son bölüm izle

        Yönetmenliği Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin yazdığı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 21. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz SHOW TV linkini haberimize ekledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:09 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:09
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kitledi. Dünkü bölümde Bahar’ın Evren’i kurtarmak için Timur’dan yardım istemesi ve ona güvenmesi dikkat çekerken; Süreyya’nın Bahar’a yaptığı “Biz Evren’le sevgiliydik” açıklaması bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden oldu. Bahar ve Timur’un, Efsun’a karşı birlikte mücadele vermesi, yeni bölümde izleyenlerin eğlenceli anlara da tanık olmasını sağladı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Bahar 21. bölüm tek parça, HD kalitesiyle izleme linki...

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        BAHAR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar'ın 21. Bölümünde; Evren’in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur. Timur, Evren’i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar’a son darbeyi vurur.

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        BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

        Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar. Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras’ın kafasını karıştırmakla meşguldür. İşini, evini ve Evren’i kaybeden Bahar, küllerinden yeniden doğmaya kararlıdır. Ama finalde onu acı bir sürpriz bekliyordur.

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        BAHAR 21. BÖLÜM KESİNTİSİZ, TEK PARÇA İZLE

        Bahar 21. bölümü SHOW TV sitesine yüklendi. Aşağıdaki linkten Bahar dizisinin son bölümünü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

        BAHAR 21. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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