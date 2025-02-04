Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 33. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir ve Bahar ile Timur’u karşı karşıya getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…