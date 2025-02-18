Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 35. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…