Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 36. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (25 Şubat 2025)

        Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 25 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Bahar 36. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 25 Şubat 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar 36. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 36. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        2

        BAHAR’IN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahar, Leyla’nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır.

        3

        Gerçeği Timur’a söylemek ile Leyla’nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

        4

        Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga’nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder.

        5

        Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir.

        6

        Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.

        7

        Bahar’ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar’ın evinde alır.

        8

        Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

        9

        BAHAR SON BÖLÜM İZLE

        25 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 36. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        BAHAR 36. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı