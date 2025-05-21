Bahar 47. bölüm izle ekranı! Show TV ile Bahar son bölüm izle
Bahar 47. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 20 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı dizinin son bölümünde, Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. İşte, Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz ve tek parça...
Bahar 47. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yer aldığı dizinin son bölümünde Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır. İşte, Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
BAHAR’IN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Evren’den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz’ı görünce sarsılır.
Hastanede Evren’le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren’in bir cümlesi, Bahar’ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır.
Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur.
Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır.
Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.
BAHAR SON BÖLÜM İZLE
20 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 47. Bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.