"YANAĞINA DİKİŞ ATILDI"

Ardından 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Nihal Candan, kardeşinin Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğradığını öne sürdü.

Yaşananları anlatan Candan, "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi. Yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar, yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.