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Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında? Nihal Candan'ın annesi ve babası kim?

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri oldu. Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Arto ile tartışmasıyla gündeme gelen Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında? Nihal Candan'ın annesi ve babası kim?

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında? Nihal Candan'ın annesi ve babası kim?

Nihal Candan ismi Magazin gündeminden düşmüyor. Bugünlerde Doya Doya Moda yarışmasında yarışan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında? Nihal Candan'ın annesi ve babası kim?

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.
Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan’ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİ VE BABASI KİM?

Nihal Candan babası Hakan Candan'ın akademisyen olduğu biliniyor. Annesi de akademisyen olduğu söylenen Nihal Candan'ın annesi hakkında pek fazla bilgi yok.

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