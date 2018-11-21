Bahar Candan, geçtiğimiz yıllarda katılmış olduğu Benim Stilim adlı yarışmada yapmış olduğu açıklamalar ile ve tüm dikkatleri üzerine toplamak için yaptığı davranışlarından dolayı Bahar Candan'ın hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”

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