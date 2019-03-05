Bahar Candan, İşte Benim Stilim adlı yarışmada yaptığı ilginç hareketlerle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biriydi. Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli?

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyla medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”