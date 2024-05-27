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        Bahar Candan yeniden cezaevinde

        "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinde kendine zarar veren ve hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah tekrar Marmara cezaevine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:45
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        Bahar Candan yeniden cezaevinde
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        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar kaldığı Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

        44 YIL HAPSİ İSTENİYOR

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

        İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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