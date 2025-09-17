'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 50'nci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Güçlü oyunculuk performansları, etkileyici yeni hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle 50'nci bölüm, büyük beğeni topladı.

Uras ve Seren’in arasındaki ipler koparken, öfkesine yenilen Uras evi terk etti. Kapıda ise Bahar’la konuşup onu geri dönmeye ikna etmeye kararlı olan Evren vardı. Ancak bu karşılaşma, hiç de doğru bir zamana denk gelmedi. Öfkesini kontrol edemeyen Uras ile Bahar’ın yanında bekleyen Evren’in karşı karşıya gelmesi, ortamı bir anda gerginleştirdi. İki tarafın da gerildiği bu dakikalarda Bahar arada kalarak büyük bir ikilem yaşadı. Bir yanda Uras’ın öfkesiyle dile gelen kırgınlıklar, diğer yanda Evren’in ısrarcı tavrı… Yaşananların gölgesinde başlayan tartışma, kısa sürede Bahar ile Evren’in de arasını açtı. Evren’in onu anlamadığını fark eden Bahar, kendini ifade etmeye çalışsa da karşılık bulamadı. Sonunda yorgun düşen Bahar, konuşmayı daha fazla sürdürmeyerek noktayı koydu.

Aziz Uras, hayatının kırılma noktasını sendeleyerek atlatmaya çalışırken annesinin kanatları altına sığındı. Ancak kısa süre sonra Seren’le aralarındaki sorunlar büyüyerek sert tartışmalara dönüştü. Uras’ın öfkeyle dile getirdiği sözler ailede derin yaralar açarken, Bahar çocuklarını koruyabilmek için elinden geleni yaptı. Bu sırada Umay’ın hayata yeniden tutunma çabaları, Yusuf’un yaptığı sürprizle umutlu bir tebessüme dönüştü.

Bahar, Naz’ın hamileliğini öğrenmesinin yarattığı büyük hayal kırıklığıyla sarsılırken, Evren’le arasında tansiyon giderek yükseldi. İkili arasında yaşanan yüzleşmeler, aşk ile kırgınlık arasındaki ince çizgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmet Can Bindal ‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

“Nefret ediyorum senden”;

Bu süreçte Rengin, Bahar’a sevgisine sahip çıkması konusunda destek oldu. Bunun sonucunda eskiden düşman olsalar da Bahar’ın derin korkularını en iyi onun anladığı ortaya çıktı. Öte yandan Çağla, Umay’ın ısrarıyla çıktığı buluşmada yeniden kalbiyle yüzleşti. Tam o sırada tesadüfen orada olan Harun, Çağla’ya kendini iyi hissettirmeye çalışırken geçmiş hisleri konusunda söyledikleri izleyicileri şaşırttı. Bölümün finalinde tüm dengeler altüst olurken Harun’un Çağla’yı eve bıraktığını gören Bahar, durumu yanlış yorumladı ve Harun’u ondan uzak durması için uyardı. Ancak tartışma sırasında Harun’un beklenmedik öpücüğü, Bahar’ı adeta şoke etti. Bu anlara tanıklık eden Evren, Bahar’ı kaybettiğini düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Harun’un beklenmedik hamlesi ile Evren’in çaresizliği, dengeleri sarsarken yeni bölüme dair merakı daha da artırdı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

