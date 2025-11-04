'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da heyecan dolu yeni bölüm

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yeni heyecanlara sahne olacak.

Senaryosunu; Rana Mamamoğlu ile Bekir Baran Satkı'nın paylaştığı 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ı Mehmet Can Bindal yönetirken kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

REKLAM

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 57'nci bölümünde; Umay ve Parla’nın saldırıya uğraması herkesi derinden etkiler. Ancak iki genç kız, o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmaz. Bahar, kızı için endişelenirken onların bir şeyler sakladıklarından şüphelenmeye başlar. Umay’ın kendisine tepki göstermesi Bahar’ı daha da tedirgin eder ama Bahar, gerçeği öğrenmekte kararlıdır. Bu konuda en büyük desteği ise ummadığı birinden; Harun’dan görür. Bu sırada Maral ve Naz, sinsi bir planın peşindedir. İkili planlarını uygulamaya koyarken, Çağlar’ın Naz’ın sırrını açığa çıkarabileceğinden habersizdirler. Bahar ise sonunda kuşkularında haklı olduğunu anlar; fakat öğreneceği şey, kızının tahmin edemeyeceği kadar büyük bir belanın içinde olduğunu gösterecektir. Üstelik bu olay sadece Umay ve Parla’yı değil, Bahar, Rengin ve Uras’ı da etkileyecek, herkesin hayatını altüst edecektir. Bahar, gerçeği zamanında