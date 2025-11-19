Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 59'uncu bölümü sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekrana damgasını vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölüm, büyüyen şüpheler ve trajik bir kayıpla ekrana damgasını vurdu.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 59'uncu bölümü AB’de; 4.24 izlenme oranı 12.69 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.87 izlenme oranı 10.22 izlenme payı, Total’de ise 3.44 izlenme oranı 9.57 izlenme payı elde etti.

        Dün akşam ekrana gelen 59'uncu bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        REKLAM

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 59'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        NAZ İLE EVREN ARASINDAKİ GERİLİM BÜYÜK TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

        Evren ve Naz arasındaki tırmanan gerginlik, hastanede büyük bir felakete dönüştü. Evren, Naz'ın yalanlarıyla yüzleşirken, ikilinin kavgası Naz'ın merdivenlerden düşmesine neden oldu. Hızla hastaneye kaldırılan Naz, bebeğini kaybetti. Naz’ın acı dolu çığlıkları hastane koridorlarında yankılanırken, nice mucizelerin gerçekleştiği hastanede bu kez umut yerine ölüm vardı. Yaşanan bu trajediden kendini sorumlu tutan Evren, geçmiş travmalarının pençesine yakalanırken, bu olay Bahar da dâhil olmak üzere herkesin hayatını derinden sarstı.

        Yeni bölümde; Bahar ve Harun, Bahar'ın odasında istemedikleri bir sabaha uyandılar. Başlarına ne geldiğini ve neden aynı yatakta uyandıklarını hatırlayamazken; Harun ne kadar sır olup kaybolmaya çalışsa da evdekilere yakalandı. Bahar’ın evinde herkes gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bu sırada Evren’in evinde de parçalanan güven ve yükselen öfke tansiyonu yükseltti.

        Bahar'ı kaybetmenin acısıyla içindeki şüphenin onu kemirmesine engel olamayan Evren, Naz'a karşı öfkesini bastıramadı. Bu öfke fırtınasını öğrenen Bahar, Naz'ı evine götürdü. Hastanede ise sular durulmadı; gerçekleri öğrenmek isteyen Evren, Maral ve Harun'u yüzleştirmek istedi. Naz ve Maral'ın bir işler çevirdiğini bilen Evren, Maral'ın ağzından dökülen gerçekler karşısında adeta sarsıldı. Bahar ve Harun'un beraber uyandığını öğrenen Evren, adeta Bahar'ın ellerinden kayıp gittiğini hissetti.

        REKLAM

        Bahar ile Harun istemedikleri bir sabaha uyandı;

        Bu süreçte Naz köşeye sıkışmışken, onun ve Maral’ın attığı adımlar ortalığı karıştırdı. Naz'ın zor durumu ve Evren'in büyüyen şüpheleri arasında kalan Bahar, tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundaydı: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıydı?

        Bu sırada, hastanede kaos tırmanırken Rengin de içindeki şüphelerin sesini bastıramadı ve gerçeklerin peşinden gitmeye karar verdi. Gerçekler Çağlar'ın tek bir cümlesiyle ortaya çıkarken Çağlar, Rengin'in ellerine Naz'ın yalan söylediğine dair kanıtlar verdi.

        “Bu sen değilsin!”;

        Bölümün finalinde, hastanede kaos tırmanırken Rengin'in elindeki kanıtlar, Evren ve Naz arasında hızla tırmanan gerginliğe engel olmaya yetişemedi. Evren ile Naz'ın kavgası, Naz'ın merdivenlerden düşmesine sebep oldu. Hızla hastaneye kaldırılan Naz, bebeğini kaybetti. Naz'ın çığlıkları hastane koridorlarında yankılanırken, nice mucizelerin gerçekleştiği Peran Vakıf Hastanesi'nde bu sefer ölüm vardı.

        Evren, tüm bu yaşananlardan kendini sorumlu tutarken, geçmiş travmalarının pençesine yakalandı. Yaşanan her şeyden sonra kartların nasıl dağıtılacağı, yeni bölüme dair heyecanı katladı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        #resim#1313832#

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!