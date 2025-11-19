'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölüm, büyüyen şüpheler ve trajik bir kayıpla ekrana damgasını vurdu.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 59'uncu bölümü AB’de; 4.24 izlenme oranı 12.69 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.87 izlenme oranı 10.22 izlenme payı, Total’de ise 3.44 izlenme oranı 9.57 izlenme payı elde etti.

Dün akşam ekrana gelen 59'uncu bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Evren ve Naz arasındaki tırmanan gerginlik, hastanede büyük bir felakete dönüştü. Evren, Naz'ın yalanlarıyla yüzleşirken, ikilinin kavgası Naz'ın merdivenlerden düşmesine neden oldu. Hızla hastaneye kaldırılan Naz, bebeğini kaybetti. Naz’ın acı dolu çığlıkları hastane koridorlarında yankılanırken, nice mucizelerin gerçekleştiği hastanede bu kez umut yerine ölüm vardı. Yaşanan bu trajediden kendini sorumlu tutan Evren, geçmiş travmalarının pençesine yakalanırken, bu olay Bahar da dâhil olmak üzere herkesin hayatını derinden sarstı.

Yeni bölümde; Bahar ve Harun, Bahar'ın odasında istemedikleri bir sabaha uyandılar. Başlarına ne geldiğini ve neden aynı yatakta uyandıklarını hatırlayamazken; Harun ne kadar sır olup kaybolmaya çalışsa da evdekilere yakalandı. Bahar’ın evinde herkes gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bu sırada Evren’in evinde de parçalanan güven ve yükselen öfke tansiyonu yükseltti.

Bahar'ı kaybetmenin acısıyla içindeki şüphenin onu kemirmesine engel olamayan Evren, Naz'a karşı öfkesini bastıramadı. Bu öfke fırtınasını öğrenen Bahar, Naz'ı evine götürdü. Hastanede ise sular durulmadı; gerçekleri öğrenmek isteyen Evren, Maral ve Harun'u yüzleştirmek istedi. Naz ve Maral'ın bir işler çevirdiğini bilen Evren, Maral'ın ağzından dökülen gerçekler karşısında adeta sarsıldı. Bahar ve Harun'un beraber uyandığını öğrenen Evren, adeta Bahar'ın ellerinden kayıp gittiğini hissetti.

Bahar ile Harun istemedikleri bir sabaha uyandı;

Bu süreçte Naz köşeye sıkışmışken, onun ve Maral’ın attığı adımlar ortalığı karıştırdı. Naz'ın zor durumu ve Evren'in büyüyen şüpheleri arasında kalan Bahar, tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundaydı: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıydı?