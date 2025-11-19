'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 59'uncu bölümü sosyal medyada çok konuşuldu
SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölüm, büyüyen şüpheler ve trajik bir kayıpla ekrana damgasını vurdu.
‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 59'uncu bölümü AB’de; 4.24 izlenme oranı 12.69 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.87 izlenme oranı 10.22 izlenme payı, Total’de ise 3.44 izlenme oranı 9.57 izlenme payı elde etti.
Dün akşam ekrana gelen 59'uncu bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.
'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 59'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
NAZ İLE EVREN ARASINDAKİ GERİLİM BÜYÜK TRAJEDİYLE SONUÇLANDI
Evren ve Naz arasındaki tırmanan gerginlik, hastanede büyük bir felakete dönüştü. Evren, Naz'ın yalanlarıyla yüzleşirken, ikilinin kavgası Naz'ın merdivenlerden düşmesine neden oldu. Hızla hastaneye kaldırılan Naz, bebeğini kaybetti. Naz’ın acı dolu çığlıkları hastane koridorlarında yankılanırken, nice mucizelerin gerçekleştiği hastanede bu kez umut yerine ölüm vardı. Yaşanan bu trajediden kendini sorumlu tutan Evren, geçmiş travmalarının pençesine yakalanırken, bu olay Bahar da dâhil olmak üzere herkesin hayatını derinden sarstı.
Yeni bölümde; Bahar ve Harun, Bahar'ın odasında istemedikleri bir sabaha uyandılar. Başlarına ne geldiğini ve neden aynı yatakta uyandıklarını hatırlayamazken; Harun ne kadar sır olup kaybolmaya çalışsa da evdekilere yakalandı. Bahar’ın evinde herkes gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bu sırada Evren’in evinde de parçalanan güven ve yükselen öfke tansiyonu yükseltti.
Bahar'ı kaybetmenin acısıyla içindeki şüphenin onu kemirmesine engel olamayan Evren, Naz'a karşı öfkesini bastıramadı. Bu öfke fırtınasını öğrenen Bahar, Naz'ı evine götürdü. Hastanede ise sular durulmadı; gerçekleri öğrenmek isteyen Evren, Maral ve Harun'u yüzleştirmek istedi. Naz ve Maral'ın bir işler çevirdiğini bilen Evren, Maral'ın ağzından dökülen gerçekler karşısında adeta sarsıldı. Bahar ve Harun'un beraber uyandığını öğrenen Evren, adeta Bahar'ın ellerinden kayıp gittiğini hissetti.
Bahar ile Harun istemedikleri bir sabaha uyandı;
Bu süreçte Naz köşeye sıkışmışken, onun ve Maral’ın attığı adımlar ortalığı karıştırdı. Naz'ın zor durumu ve Evren'in büyüyen şüpheleri arasında kalan Bahar, tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundaydı: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıydı?
Bu sırada, hastanede kaos tırmanırken Rengin de içindeki şüphelerin sesini bastıramadı ve gerçeklerin peşinden gitmeye karar verdi. Gerçekler Çağlar'ın tek bir cümlesiyle ortaya çıkarken Çağlar, Rengin'in ellerine Naz'ın yalan söylediğine dair kanıtlar verdi.
“Bu sen değilsin!”;
Bölümün finalinde, hastanede kaos tırmanırken Rengin'in elindeki kanıtlar, Evren ve Naz arasında hızla tırmanan gerginliğe engel olmaya yetişemedi.
Evren, tüm bu yaşananlardan kendini sorumlu tutarken, geçmiş travmalarının pençesine yakalandı. Yaşanan her şeyden sonra kartların nasıl dağıtılacağı, yeni bölüme dair heyecanı katladı.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!