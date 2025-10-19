SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar ve Evren, geçmişle hesaplaşmanın zorlu eşiğinde büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 55'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Tanıtımda, Naz'ın hastaneye gelmesiyle Evren'in bebeğinin tehlikede olduğu ortaya çıkıyor. Evren, geçmişiyle yüzleşmekten korkarken, hissedeceği duyguların fırtınasına kapılıyor. Bahar, Naz ve bebeği için büyük bir endişe duyuyor. Bahar'ın, Naz ve bebeğini kurtarıp kurtaramayacağı sorusu izleyicinin yeni bölüme olan heyecanını artırırken, Evren'in bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oluyor. Tüm bu karmaşanın ortasında, karakterlerin kaderleri yeniden şekillenmeye başlıyor.