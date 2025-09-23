Habertürk
Habertürk
        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü bu akşam

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen 51'inci bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak

        Giriş: 23.09.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:31
        Merakla beklenen bölüm bu akşam
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 51'inci bölümü akşam ekrana gelecek.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu,Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın
