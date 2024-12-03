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        Haberler Bilgi Magazin Bahar Efe kimdir? Bahar’ın Efe’si Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Fırat Altunmeşe Bahar dizisinde! Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinde bu hafta izleyicileri sürpriz isimler bekliyor. Diziye genç ve başarılı oyuncu Fırat Altunmeşe konuk oluyor. Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Yeni karakterin hastaneye gelmesiyle olayların nasıl gelişeceği merak uyandrıyor. Peki, Bahar Efe kimdir? İşte, Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:20
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        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 27. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle seyircileri ekrana kilitleyen diziye iki konuk oyuncu katıldı. Bu isimlerden biri olan Fırat Altunmeşe Efe rolüyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bahar Efe kimdir? Bahar’ın Efe’si Fırat Altunmeşe kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Fırat Altunmeşe hayatı ve kariyeri…

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        BAHAR DİZİSİNE EFE GELİYOR!

        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam 27'nci bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor.

        MF Yapım imzalı diziye; genç ve başarılı oyuncular Melis Minkari ile Fırat Altunmeşe konuk oluyor.

        Oyuncuların hayat verdiği Cemre ile Efe karakterlerinin hastaneye geldikten sonra olayların nasıl gelişeceği şimdiden merak konusu oldu.

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        FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

        1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, Craft Oyunculuk Atölye’sinde 2 sene boyunca oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk olarak 2013 yılında ‘’Vicdan’’ dizisinde kamera karşısına geçmiştir.

        ‘’Kaçak Gelinler’’, ‘’Maral’’ ve ‘’Kehribar’’ projelerinde de kendisinden çokça bahsettirdikten sonra 2016 yılında başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı ‘’Cesur ve Güzel’’ dizisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak 2017 yılında ‘’Aslan Ailem’’ dizisinde Umut karakterini canlandırmıştır.

        Beyaz perde kariyerine de 2015 yılında ‘’Hesapta Aşk’’ filmiyle başladıktan sonra 2017 yılında yer aldığı ve başrollerini Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘’Sofra Sıraları’’ filmiyle büyük bir başarı yakalamıştır.

        2019 yılında başlayan ‘’Mucize Doktor’’ dizisinde Demir karakterine, 2021 yılında bşalayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Ural Beyaz karakterine hayat vermiştir.

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        OYNADIĞI DİZİLER

        2013 Vicdan - Emre

        2014-2015 Kaçak Gelinler - Can

        2015 Maral: En Güzel Hikayem - Oytun Feyman

        2016 Kehribar - Kemal Bozoğlu

        2016-2017 Cesur ve Güzel - Kemal

        2017-2018 Aslan Ailem - Umut Aslan

        2019-2021 Mucize Doktor - Demir Aldırmaz

        2021 Evlilik Hakkında Her Şey - Ural Beyaz (Aztek)

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        OYNADIĞI FİLMLER

        2015 Hesapta Aşk - Numan

        2017 Sofra Sırları - Ramo

        2022 Son Parti - Deniz

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        (Fotoğraflar Fırat Altunmeşe'nin Instagram hesabından alınmıştır)

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