Bahar'ın annesi Gülçiçek öldü mü, Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, bu hafta izleyicisini duygusal anlara sürüklemeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gülçiçek Hanım'ın aniden yere yığıldığı ve kalp masajı yapıldığı sahneler gerilimi artırdı. Seyirciler, Gülçiçek'in akıbetini merak ederken "Bahar'ın annesi Gülçiçek öldü mü? Bahar dizisi Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu? Gülçiçek Hanım'a ne oldu?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek türden sahnelerle dikkat çekti. Bahar ve Timur'un karantinaya alınması tansiyonu yükseltirken, Gülçiçek Hanım'ın yere yığılması ve ardından kalp masajı yapılması heyecanı doruğa çıkardı. İzleyiciler, dizide bir ayrılık yaşanıp yaşanmayacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...
BAHAR GÜLÇİÇEK ÖLÜYOR MU, FÜSUN DEMİREL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Bahar dizisinin 33. bölüm fragmanına Gülçiçek karakterinin fenalaşması damga vurdu. Timur ve Bahar'ın karantinaya alınma haberini duyup hastaneye gelen Gülçiçek Hanım, bir kişinin kalbinin durduğunu duymasının ardından aniden yere yığılıyor.
Bahar'ın annesi Gülçiçek karakterinin akıbeti ise henüz belli olmadı. Usta sanatçı Füsun Demirel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı netleştiğinde haberimiz güncellenecek.
FÜSUN DEMİREL KİMDİR?
Füsun Demirel, 13 Haziran 1958'te Ankara'da dünyaya geldi. Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.
Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi. Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.
BAHAR 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tanıtımda, hastaneye gelen bir hastayla yaptığı sohbetten sonra dış görünüşü hakkında düşünmeye başlayan Bahar’ın Evren’le konuşması eğlenceli anlara sahne olurken; Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oldu.
Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu olurken, bu durum karşısında çaresiz kalan Evren’in öfkesi dikkat çekti.