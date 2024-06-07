'Bahar'ın merakla beklenen sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 16'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi.

Tanıtıma, hastaneye kaldırılan Bahar’ın yeniden riskli bir karaciğer ameliyatı olması gerektiği damgasını vururken, Bahar’a hastane odasında yapılan sürpriz hem hüzünlü hem de duygu yüklü anlar yaşattı. Herkes Bahar’a destek olurken, Bahar’ın ikinci defa hayata tutunup tutunamayacağı ise büyük merak konusu oldu.