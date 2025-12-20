Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar’ın yaşadıkları, hem kendi hayatında hem de çevresindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 63. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Aziz Uras ve Maral'ın Bahar'ın evine gelişi, evin içindeki dengeleri bir anda değiştirirken, bu beklenmedik ziyaret herkes üzerinde derin bir etki bırakıyor.

Evren’in Bahar’ı geride bırakıp gitme düşüncesi ise Bahar’ı duygusal olarak zor bir noktaya sürüklüyor ve onu önemli bir kararın eşiğine getiriyor.

Diğer yanda Çağla ve Harun arasında süregelen belirsizlik, sonunda açık bir yüzleşmeye dönüşüyor. Bu yüzleşme, iki taraf için de geri dönüşü olmayan sonuçlar doğururken, Harun’un beklenmedik adımı Çağla’yı hazırlıksız yakalıyor ve onu hiç beklemediği bir durumun içine çekiyor. Evren, Bahar’ın Harun’a karşı hisleri konusunda kendince bir sonuca varmış olsa da, Bahar’ın dile getirdiği duygular tüm hesapları bozuyor. Bahar’ın yaptığı bu içten itiraf, herkesin bildiğini sandığı gerçekleri sorgulamasına neden olurken, olayların gidişatını da tamamen değiştiriyor. Bu duygusal kırılma, yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı daha da artırıyor. Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.