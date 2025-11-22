Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' merakla beklenen 60'ıncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Giriş: 22.11.2025 - 00:57 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:57
        "Çocuk Evren'den değil"
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 60'ıncı bölüm tanıtımı:

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı günü, saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv
