        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Giriş: 19.12.2025 - 00:00 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:00
        "Evren gidiyor Bahar"
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar sevdiği adamı kaybetme korkusuyla büyük bir duygusal sınavdan geçiyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 63. Bölüm Tanıtımı;

        Tanıtımda Harun’un Çağla’ya çıkma teklifi etmesi herkesi şaşırtırken Bahar, Evren ve Maral bu durumu ti’ye almaktan kendilerini alamıyor. Ancak Harun’la yaptığı konuşmada Evren, artık iyice yorulduğunu fark ederek içindekileri ilk kez açıkça paylaşıyor. Evren’in gitme kararını öğrenen Çağla ise bu sarsıcı haberi Bahar’la paylaşıyor. Duydukları karşısında büyük bir panik yaşayan Bahar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sevdiği adamı kaybetme korkusuyla yüzleşen Bahar, Evren’i durdurmak için harekete mi geçecek, yoksa bu gidişi kabullenmek zorunda mı kalacaktır? Yeni bölümde duygular iyice derinleşirken, ilişkiler de önemli bir sınavdan geçecektir.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

