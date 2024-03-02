'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Geçtiğimiz Salı ekranlara gelen bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen, oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizinin yeni tanıtımı yine çok konuşuldu.

Gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan tanıtımda, Umay ve Parla’nın kurduğu yakın arkadaşlığın Bahar, Timur ve Rengin üçgeninde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Parla’nın annesinin gizli ilişkisi hakkında bildikleri ve annesiyle “Orada bir aile var, aile!” sözleriyle yüzleşmesi; izleyicilere yeni bölümde heyecan ve gerilim dolu anlara tanık olacağının ipuçlarını verdi. Bahar’ın pırlanta bilekliğe dair bulduğu bir fatura, Timur’la karşı karşıya gelmesine yol açarken; akıllara, Rengin’le olan ilişkisini öğrenecek mi?“ sorusunu getirdi.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Bahar’ın 4'üncü bölüm tanıtımı;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...