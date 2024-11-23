'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden heyecan ve gizem dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
Tanıtımda, Evren'in Bahar için karıştığı kavga dikkat çekerken; Evren'in; "Ben hiç kimsenin hiçbir şeyi olmadım" sözünden sonra Bahar'ın, "Benim sevgilimsin, seni çok seviyorum!" demesi ise izleyicilerin heyecanını arttırıyor. Timur'un, Efsun'la öpüşmesinden sonra yaşadığı şoku atlamaması hem komik hem de ilginç anlara sahne olurken; Rengin'in ceketinde bulduğu saç, ikilinin ilişkisinde nelere yol açacak büyük merak konusu oluyor.
Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00'de SHOW TV’de!
İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 26. Bölüm Tanıtımı;