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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 38'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:26
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 38'inci bölümünden heyecan dolu yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte Bahar: 'Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 38. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Tanıtımda, tüm hastanenin toplandığı kurulda Tuğra’nın yaptığı açıklamalar şok etkisi yaratırken, hastaneden hangi isimlerin ayrılacağı ise büyük merak konusu oluyor.

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        Herkesin ayrı ayrı Aziz Uras’a tepki gösterdiği tanıtımda, Timur ve Rengin cephesinde de kılıçlar çekiliyor.

        Bahar’ın olup bitenleri sindirmek için kimseye haber vermeden çekip gitmesi özellikle Evren’i paniğe sevk ederken, Bahar’ın yaptığı kaza ise tanıtıma damgasını vuruyor.

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, SHOW TVde ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00de SHOW TVde!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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