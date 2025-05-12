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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda sürpriz bir isim

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda sürpriz bir isim

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünde genç ve yetenekli oyuncu Can Kızıltuğ, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:44
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        'Bahar'da sürpriz isim
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünde genç ve yetenekli oyuncu Can Kızıltuğ, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun hayat vereceği, tamirhanede çalışan 'Yusuf'un diğer karakterlerle yollarının nasıl kesişeceği ve ilişkilerdeki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #Can Kızıltuğ
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